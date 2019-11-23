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أخبار البلد

استثمر في أفريقيا.. رئيس الوزراء يلتقى رئيس مؤسسة التمويل الأمريكية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:25 م
استثمر في أفريقيا
استثمر في أفريقيا
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محمود مطاوع
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السبت، آدم بوهلر، رئيس مؤسسة التمويل الدولية DFC (التابعة للولايات المتحدة)، خلال حضوره منتدى الاستثمار فى أفريقيا 2019، بحضور اللقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وسفير الولايات المتحدة فى مصر.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإعراب عن تقدير مصر لحرص مؤسسة التمويل الدولية على تدشين تعاون إنمائي مع مصر، واعتبارها إحدى الدول ذات الأولوية فى نطاق نشاط المؤسسة حول العالم.

وعقّب بوهلر بأن هناك رغبة سياسية من جانب البيت الأبيض فى تعزيز التعاون مع مصر، وسوف تشهد الفترة القادمة مزيدًا من التعاون، خاصة بعد تعيين سفير جديد للولايات المتحدة فى القاهرة.

وأضاف أن الفترة القادمة سوف تشهد العمل بين المؤسسة ووزارة الاستثمار على الصياغة النهائية لمشروع اتفاق إطارى ينظم التعاون بين الجانبين فى المجالات ذات الأولوية بالنسبة لمصر.

وتطرق بوهلر إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى نفذته مصر، مبديًا تقديره البالغ لما حققه هذا البرنامج من نجاح لافت، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تود أن ترى مصر دومًا قوية وتمثل نموذجًا تنمويا للدول الأفريقية.

من جانب آخر، أشار رئيس الوزراء إلى عدد من المشروعات التنموية التى يمكن العمل عليها خلال الفترة القادمة، سواء على الصعيد المحلى، متمثلة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل مشروع إحلال المركبات التى تعمل بالسولار بمركبات تعمل بالغاز الطبيعي، أو على الصعيد الإقليمي مثل مشروع الربط الكهربي بين مصر وإثيوبيا والسودان.

واختتم رئيس مؤسسة التمويل الدولية حديثه بالإشادة بمستوى الخدمة على رحلة مصر للطيران بين واشنطن والقاهرة، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يستقل فيها رحلة لمصر للطيران، وقد أبهره مستوى الخدمة على الطائرة، وما وصلت إليه شركة مصر للطيران من أداء متميز.
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