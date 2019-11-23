الخطيب يؤازر لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجونة

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، حضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة المارد الأحمر بعد عودته من رحلته العلاجية الأخيرة في فرنسا.



ويطير الأهلي، إلى الجونة عصر غدٍ الأحد استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها بعد غدٍ الاثنين في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



وكان السويسري رينيه فايلر، قرر خوض المران الأخير على ملعب التتش بالجزيرة ، في إطار البرنامج الفني الموضوع استعدادا للمرحلة المقبلة .



وتشهد المرحلة المقبلة للأهلى خوض مواجهة الجونة والسفر بعدها مباشرة إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وشهدت تدريبات الأهلى اليوم عودة ثلاثى المنتخب الاوليمبى بعد انتهاء المشاركة مع المنتخب الاوليمبى فى بطولة الامم الافريقية تحت 23 سنة.