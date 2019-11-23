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مرأة

بـ إطلالة محتشمة.. أصالة تتألق فى متحف القوات الجوية.. شاهد

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:16 م
أصالة
أصالة
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آلاء حسن
نشرت الفنانة أصالة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة ساحرة ومحتشمة وعلقت على الصورة قائلة " شكرا غاليتي على هالمشوار الحلو والممتع (متحف القوّات الجويّه) #أصاله".

وظهرت أصالة، بـ تيشرت أسود وجيب بليسيه موف منقطة بالأسود، ونسقت معهما شنطة متوسطة الحجم، ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها.

ووضعت أصالة، لمسات هادئة من الميكب المناسب لبشرتها وأبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر مع أحمر شفاه باللون الموف، واختارت مجموعة أنيقة من الإكسسوارات حيث اختارت سلسلة رقيقة وخاتم يد لإكمال إطلالتها.
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