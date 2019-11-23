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مرأة

بـ 10 جنيهات.. اصنعي شجرة الكريسماس بطرق بسيطة وغير تقليدية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:35 م
شجرة الكريسماس
شجرة الكريسماس
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نهى هجرس
تُعد شجرة الكريسماس من أهم الأشياء التى يجب تواجدها، ولا يمكن الاستغناء عنها أو الاحتفال من دونها، ولكن بعض الأشخاص لا يستطيعون شرائها أو المكان لا يناسب وجود شجرة كبيرة، ولذلك سوف نقدّم لكم بعض الأفكار البسيطة حول شجرة الكريسماس.

يُمكننا أن نقوم بصنع شجرة الكريسماس فى المنزل من خلال كارتون حفظ البيض، فهو يُساعد كثيرًا عن طريق تلوينة باللون الأخضر مع وضع كميات كبيرة منه بالترتيب إلى الأصغر، ونزينها ببعض الألوان الذهبية والأجراس.

يُمكننا أيضًا أن نصنع شجرة الكريسماس من الكرات الملونة اللامعة الصغيرة فقط، والتى نستخدمها فى أعياد الميلاد البسيطة مع خطوط وأنوار بسيطة، وسوف يكون الشكل النهائى رائعاً.

ورق الهدايا الملون، يُمكننا استخدام الورق الملون الذى نقوم بتغليف الهدايا به، ثم نلفه على شكل دائرى ونضعه بالتدريج للحصول على شجرة، ثم نلصقه على لوح من الخشب ونزينه ببعض الألوان.

يُمكننا أن نستخدم حامل الكاميرا، فهو يُعد من أفضل الأفكار بالإضافة إلى صغر حجمة، فيمكننا ببساطة أن نضيف شريطا رفيعا باللون الفضى مع تعليق بعض الكرات الحمراء، وسوف يكون لدينا شجرة كريسماس.
بـ 10 جنيهات.. اصنعي شجرة الكريسماس بطرق بسيطة وغير تقليدية
بـ 10 جنيهات.. اصنعي شجرة الكريسماس بطرق بسيطة وغير تقليدية
بـ 10 جنيهات.. اصنعي شجرة الكريسماس بطرق بسيطة وغير تقليدية
بـ 10 جنيهات.. اصنعي شجرة الكريسماس بطرق بسيطة وغير تقليدية
بـ 10 جنيهات.. اصنعي شجرة الكريسماس بطرق بسيطة وغير تقليدية
بـ 10 جنيهات.. اصنعي شجرة الكريسماس بطرق بسيطة وغير تقليدية
بـ 10 جنيهات.. اصنعي شجرة الكريسماس بطرق بسيطة وغير تقليدية
بـ 10 جنيهات.. اصنعي شجرة الكريسماس بطرق بسيطة وغير تقليدية
بـ 10 جنيهات.. اصنعي شجرة الكريسماس بطرق بسيطة وغير تقليدية
بـ 10 جنيهات.. اصنعي شجرة الكريسماس بطرق بسيطة وغير تقليدية
بـ 10 جنيهات.. اصنعي شجرة الكريسماس بطرق بسيطة وغير تقليدية
بـ 10 جنيهات.. اصنعي شجرة الكريسماس بطرق بسيطة وغير تقليدية
بـ 10 جنيهات.. اصنعي شجرة الكريسماس بطرق بسيطة وغير تقليدية
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