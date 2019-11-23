مات ليلة فرحه .. قصة عريس المنيا من أمريكا إلى ملوى .. صلوا عليه الجنازة بدل الإكليل



تحول المكان إلى ساحة من العزاء بدلا من التهانى بالفرح، الكل مصدوم غير مصدق ما حدث لـ إسحاق إبراهيم بأن يوم زفافه سيكون عزاؤه.



إسحاق إبراهيم شاب مصرى من محافظة المنيا سافر إلى أمريكا منذ عدة سنوات للبحث عن لقمة العيش وبعد رحلة عمل شاقة الكل كان شاهد عليها عاد إسحاق إلى بلدته الصغيرة فى مركز ملوى محافظة المنيا ليتزوج ويكون اسرة جديدة لكن القدر لم يتركه وتوفى ليلة زفافه بينما كانت عروسه ترتب حالها للانتقال للعيش فى منزلها الجديد وقع الخبر عليها كالصاعقة لم تتمالك نفسها ومر شريط الذكريات أمام عينيها وبدلا من صلاة الاكليل أقيمت الجنازة عليه فى ذات الكنيسة وبدلًا من حضور المدعوين لحفل زفافه حضروا جنازته وسط صراخ عروسته واسرته .



الشاب اسحاق ابراهيم الذى توفى ليلة فرحه بالاختناق أثناء الاستحمام كان يستعد للزواج من إحدى قريباته تدعى اميرة وانهى ترتيب

فجأة تحول الفرح إلى مأتم بعدما انتشر خبر وفاة إسحاق إبراهيم الشاب الثلاثينى بالاختناق أثناء الاستحمام بعد انتهاء ليلة الحنة.

فبعد الاستعدادات الكبيرة للفرح عقب وصول الشاب من رحلة عمل شاقة فى الولايات المتحدة الامريكية ليتزوج من إحدى بنات مدينة ملوى جنوب المنيا وبعد انتهاء ليلة الحنة وسط حالة من السعادة والفرحة بين الجميع تعالت أصوات الصراخ بوفاة العريس فى مفاجاة هزت أركان المكان.



وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء مجدى سالم مدير البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بورود اشارة من مستشفى ملوي العام، بوفاة إسحاق إبراهيم 31 سنة إثر تعرضه لإسفكسيا الاختناق أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية أثناء استحمامه داخل حمام منزله، وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثة.



دقت عقارب الساعة الخامسة عصرا.. الكل فى انتظار حضور العريس إسحاق إبراهيم الاحتفال به يوم حنته ووسط ارتفاع أصوات الأغاني والزغاريد والتهاني.. فجأة أطلقت صرخات من داخل منزل العريس توقفت عقارب الساعة لحظات.. أصدقاء العريس وأسرته أصيبوا بصدمة بعد أن شاهدوا صديقهم الذى سيكون فرحه بعد ساعات ملقي على الأرض داخل حمام منزله.