ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تعرف على التوكيل الرسمى العام والخاص والفرق بينهما

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:34 م
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
Advertisements
محمد العيسوى
قد يتعرض الكثير من المواطنين لبعض المواقف عندما لا يكونون على دراية كاملة بالتوكيلات ومتى يجوز عمل توكيل خاص وآخر عام فى القضايا والتعاملات الاخرى مثل البنوك والضرائب والتأمينات وكذلك كافة الجهات الحكومية.

ففى هذا الصدد عرف تامر الباشا، المحامى والخبير القانونى التوكيل العام والتوكيل الخاص و الفرق بينهما.

*التوكيل الرسمي العام

هو غالبا ما يكون بالقضايا فقط، ولكن من الممكن ان يكون "عام شامل" أي يبيح للوكيل إبرام التصرفات القانونية نيابة عن الموكل وأيضا التعامل مع البنوك في السحب والايداع وكذلك كافة الجهات الحكومية.

وقد يكون التوكيل العام "مخصصا"، مثل عمل توكيل عام للتوقيع علي عقود الايجار أو الشركات، أو التوقيع علي عقود البيع سواء شراء أو بيعا، وفي هذه الحالة يجب علي الوكيل الا يجاوز حدود الوكالة وإلا أصبح التصرف غير نافذ في حق الموكل.

*التوكيل الخاص

هو خاص بتصرف معين مثل شراء قطعة أرض والتوقيع علي عقد البيع , وفي هذه الحالة تكون العين محددة، والتوكيل خاص بعملية واحدة، لكن التوكيل العام المحدد فإنه يكون صالحا لإبرام أكثر من عملية ودون تحديد لعين بذاته.

*الفرق بين التوكيل العام والخاص

التوكيل العام بالقضايا أو العام الشامل أو المحدد ينتهي بوفاة أي من الموكل او الوكيل أو الانتهاء من العمل القانوني الموكل فيه، ويجوز للوكيل أن يلغي التوكيل في أي وقت شاء مع بعض الاستثناءات.

أما التوكيل الخاص فغالبا لا يجوز الغاؤه الا بحضور الطرفين، وإن كانت الوكالة لمصلحة الوكيل فلا يجوز إلغاؤه إلا بقبول الموكل ولا تنتهي الوكالة بوفاة أي من الوكيل أو الموكل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لردع المتقاعسين عن سداد مديونياتهم.. تشريعية النواب تقر تعديلات الحجز الإداري

رابطة تجار السيارات تكشف موعد انخفاض الأسعار والوقت المناسب للشراء

البورصة تصدر إجراءات تسجيل وتنفيذ عمليات الطرح العام والخاص «تفاصيل»

متى يجوز لأغلبية ملاك المال البيع دون الرجوع لباقى الورثة

ترشيحاتنا

ضوابط يغفلها البعض عن قصر الصلاة | دار الافتاء تكشف عنها

ليلي علوي تحتفل بعيد ميلاد هند صبري وتوجه لها رسالة

نسيو انهم ابناء مصر.. بسبب الأهلي والزمالك احمد حسن يهاجم هؤلاء.. تفاصيل

تستعيد شبابها.. سميرة سعيد تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

عمار حمدي لـ الأهلي بعد التتويج بإفريقيا: المشاركة أو الرحيل.. فيديو

لا تراجع ولا استسلام.. ليفربول يتقدم مجددا على كريستال بالاس بقدم فيرمينو ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مات ليلة فرحه .. قصة عريس المنيا من أمريكا إلى ملوى .. صلوا عليه الجنازة بدل الإكليل

فى أربع ليالي .. ظهور خاص لـ رانيا يوسف فى القاهرة السينمائي |شاهد

فى عرض زافيرا .. رانيا يوسف بإطلالة غير متوقعة فى القاهرة السينمائى | صور