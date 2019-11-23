غضب بسبب إيران.. شقيق أمير قطر يزور جزيرة أبو موسى الإماراتية.. صور

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت أن الشيخ خليفة بن حمد شقيق أمير قطر زار جزيرة أبو موسى، وهي واحدة من الجزر الثلاث الإماراتية المتنازع عليها مع ايران.





وبحسب موقع "آخرين خبر" الإيراني فإن شقيق أمير قطر سافر إلى جزيرة أبو موسى لصيد الطيور، وذكر أن "شقيق الأمير القطري قام بنشر صور من تواجده في إيران عبر حسابه على الانستجرام".





وأثار نشر شقيق أمير قطر للعلم الإيراني، بجوار اسم الجزيرة غضبا واسعا، حيث اعتبره البعض دعما قطريا لاحتلال إيران جزيرة أبو موسى الإماراتية.





وعلق أحد المغردين على صور شقيق أمير قطر قائلاً: "صورة توضح درجة الغدر والخيانة التي وصل إليها تنظيم الحمدين الإرهابي، تنظيم باع محيطه الخليجي وعروبته",



