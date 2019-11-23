أحمد موسى: أحمد ياسر ريان كان مفتاح التتويج بالبطولة.. فيديو

هنّأ الإعلامى أحمد موسى، منتخب مصر الأوليمبى تحت الـ 23 عامًا، قائلاً: "عملوا حالة فى كل شوارع مصر امبارح كل التحية والتقدير".





وتابع "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "بتوع بى إن حاولوا يضايقونا إمبارح بالخروج لفاصل فى كل أغنية وطنية".





واكمل: "منتخب مصر قدّم أداءً رائعًا طوال البطولة وجهاز منتخب مصر بقيادة شوقى غريب كان على قدر المسئولية".





وأشاد موسى بأداء اللاعب أحمد ياسر ريان، مؤكدًا كان مفتاح الفوز والتتويج بالبطولة بالأمس.





وحقق منتخب أوليمبي الفراعنة بقيادة شوقي غريب الفوز على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1 وتوج باللقب الأول لبطولة أمم إفريقيا بعد ما نجح فى حجز تذكرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.





وأشاد الإعلامى أحمد موسى، بـ رمضان صبحى لاعب المنتخب الاولمبى قائلاً: "رمضان كان حدوتة خلال البطولة".



