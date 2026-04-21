تعادل مثير بين جيرونا وريال بيتيس في الشوط الأول بالدوري الإسباني

حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة الشوط الأول من مواجهة جيرونا أمام ريال بيتيس، في اللقاء المقام بينهما حاليًا ضمن منافسات الدوري الإسباني، في صراع قوي على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

دخل جيرونا المباراة بقوة ونجح في التقدم مبكرًا عن طريق نجمه فيكتور تسيهانكوف في الدقيقة السابعة، بعد هجمة منظمة استغلها الفريق بشكل مميز ليضع أصحاب الأرض في المقدمة.

ولم يتأخر رد ريال بيتيس كثيرًا، حيث نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 23 عن طريق مارك روكا، مستفيدًا من تمريرة متقنة من عبد الصمد الزلزولي، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

شهدت الدقائق المتبقية من الشوط الأول صراعًا تكتيكيًا واضحًا بين الفريقين، مع محاولات متبادلة لفرض السيطرة على وسط الملعب، في ظل رغبة كل طرف في التقدم قبل نهاية الشوط.

كما أشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء في وجه جيوفاني لو سيلسو في الدقيقة التاسعة، في واحدة من اللقطات التي عكست حدة المواجهة.

واعتمد جيرونا على تشكيل هجومي بقيادة أرتيم دوفبيك وسافيو إلى جانب تسيهانكوف، بينما قاد نبيل فقير وسط ملعب بيتيس خلف الثلاثي الهجومي.

يدخل ريال بيتيس اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 46 نقطة، ساعيًا لتأمين موقعه الأوروبي، بينما يحتل جيرونا المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة ويطمح للتقدم في جدول الترتيب.

ومن المنتظر أن يشهد الشوط الثاني إثارة أكبر في ظل تقارب المستوى، ورغبة الفريقين في حسم المواجهة لصالحه في واحدة من أقوى مباريات الجولة.