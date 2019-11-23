جثة متحللة وشاكوش.. العثور على ربة منزل مقتولة في غرفة نومها بالشرقية

كشف أهالي قرية كفر العرب بمنيا القمح بالشرقية، اليوم، لغز اختفاء غياب ربة منزل، حيث عثر على جثتها داخل مسكنها، وتم إخطار نيابة مركز منيا القمح العامة.



تلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول بلاغ من مركز شرطة منيا القمح بالعثور علي جثة " أمل ح ع" 51 سنة ربة منزل مقيمة كفر العرب، دائرة المركز، متوفية داخل المنزل منذ أسبوع، في حالة تحلل على السرير داخل غرفة النوم وبجوارها شاكوش ويوجد آثار دماء علي الأرض.



وكشفت التحريات الأولية عدم سرقة أي متعلقات شخصية منها أو من المسكن، ووجود شبهة جنائية في الوفاة.