مكايدة سياسية.. نشأت الديهي يكشف لغز تصرفات أردوغان ضد محمد دحلان

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن ما يقوم به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضد السياسي الفلسطيني محمد دحلان، نوع من المكايدة السياسية بغرض التأثير على الانتخابات الفلسطينية القادمة.



وأوضح "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، ماذا فعل "أردوغان" للقضية الفلسطينية وللقدس، هل أذكركم بباقة الورد الذي وضعها على قبر مؤسس إسرائيل؟، معتبرًا أن هذا الفيديو هدية للخراف



وأضاف، مخاطبًا إعلامي الإخوان: "كبيركم اردوغان كاذب كذوب يتاجر بالقضية الفلسطينية وبكتاب الله وسنة رسوله –صلى الله عليه وسلم-".



وخصص "الديهي"، حلقة اليوم لفضح جماعة الإخوان الإرهابية ومخطط أمير قطر وكيف يمول شخصيات بلندن لإسقاط الدولة المصرية.