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رياضة

شغب الجماهير أوقف المباراة.. المريخ يهزم الهلال بهدف قاتل فى الدورى السودانى

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:04 م
صدى البلد
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عمر سلامة
حقق نادي المريخ السوداني اليوم فوزًا مهمًا على غريمه التقليدى نادي الهلال 2-1، رغم احتجاجات جمهور الهلال على حكم اللقاء، فى قمة مباريات اليوم بالجولة العاشرة من الدوري السوداني والتي أقيمت على ملعب الخرطوم.

افتتح المريخ أهداف المباراة فى الدقيقة 20 من ركلة جزاء نفذها اللاعب رمضان عجب، وادرك الهلال هدف التعادل فى الدقيقة 36 من ركلة جزاء نفذها اللاعب اطهر الطاهر، وكان المريخ الطرف الأفضل فى وسط الملعب واستطاع ان يصل بسهولة الى مرمي الهلال فى أكثر من مناسبة.

واستمر التعادل بين الفريقين حتي الدقيقة 83، حتى سجل المريخ هدف الفوز عن طريق لاعبه المتألق رمضان عجب مُسجل الهدف الأول، وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة طرد لاعب الهلال عبد اللطيف سعيد، مما أدي الى توقف اللقاء دقائق بسبب اعتراضات جمهور الهلال على قرار الحكم.

وبالفوز اليوم يتقدم نادي المريخ فى ترتيب جدول الدوري السوداني الى المركز الخامس برصيد 17 نقطة، متساويًا فى النقاط مع نادي حي العرب ونادي هلال الأبيض، بينما ظل نادي الهلال فى المركز الثاني برصيد 19 نقطة بعد خسارته اليوم.

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