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رياضة

تعرف على تشكيل ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد اليوم

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:07 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
يستضيف ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد في مباراة قوية ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز من أجل اللحاق بغريمه برشلونة في صدارة الدوري الإسباني.

ويعتمد المدرب زين الدين زيدان على الفرنسي فيرلاند ميندي في مكان مارسيلو كظهير أيسر، فيما فضل إشراك الكرواتي لوكا مودريتش في خط الوسط على حساب توني كروس.

تشكيل ريال مدريد للمباراة جاء كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا
الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ميندي
خط الوسط: كاسيميرو، فالفيردي، مودريتش
الهجوم: رودريجو، هازارد، بنزيما
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