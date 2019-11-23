اخبار الفن .. ترحيل وائل جسار من المكسيك.. رقصة ليلى علوى وإلهام شاهين.. ظهور غير متوقع لـ رانيا يوسف

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.
فى عرض زافيرا .. رانيا يوسف بإطلالة غير متوقعة فى القاهرة السينمائى | صور
نشرت الفنانة رانيا يوسف صورا لها خلال حضورها عرض فيلم "زافيرا" الذي يشارك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.
بعد أزمة اسمه.. أحمد حلمى يوجه رسالة مؤثرة لـ عمرو دياب
نشر الفنان احمد حلمى صورة له من حفل الفنان عمرو دياب والذى اقيم مؤخرا وحرص على حضوره مع زوجته الفنانة منى زكى وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام موجها رسالة مؤثرة للهضبة.
ترحيل وائل جسار من المكسيك .. ورد نارى للمطرب اللبنانى .. فيديو
أثار الفنان وائل جسار جدلا واسعا بسبب أزمته الجديد عقب رفض السلطات المكسيكية دخوله الى البلاد وتم ترحيله مرة أخرى إلى لبنان حيث تم توقيفه هو ومدير أعماله يوسف حرب في مطار "كنكون" بالمكسيك.
فى فيلم بين الجنة والأرض.. ياسمين رئيس تظهر بإطلالة غير متوقعة.. صور
حرصت الفنانة ياسمين رئيس على حضور فيلم "بين الجنة والارض" للمخرجة نجوى النجار الذى يعرض فى ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بالمسابقة الرسمية.
فى عيد ميلاد هند صبرى .. ليلى علوى وإلهام شاهين ترقصان على أنغام "يوم تلات".. فيديو
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مقطع فيديو يظهر فيه عدد من النجوم وهم يرقصون على انغام "يوم تلات" للمطرب عمرو دياب وأغنية "شو حلو" للمطرب زياد بوجى ولعل من ابرزهم ليلى علوى والهام شاهين وهند صبرى وأحمد السقا وبشرى وعمرو يوسف حيث كانوا يحتفلون بعيد ميلاد هند صبرى.
بعد عملية جراحية فى الفك.. ظهور نادر لزوجة وأبناء محمد هنيدى
أعلن الفنان محمد هنيدى عن إجرائه عملية جراحية حيث قام بزراعة عظام فى الفك وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر واستغرقت الجراحة 5 ساعات.
فى عرض زافيرا .. رانيا يوسف بإطلالة غير متوقعة فى القاهرة السينمائى | صور
نشرت الفنانة رانيا يوسف صورا لها خلال حضورها عرض فيلم "زافيرا" الذي يشارك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.
بعد أزمة اسمه.. أحمد حلمى يوجه رسالة مؤثرة لـ عمرو دياب
نشر الفنان احمد حلمى صورة له من حفل الفنان عمرو دياب والذى اقيم مؤخرا وحرص على حضوره مع زوجته الفنانة منى زكى وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام موجها رسالة مؤثرة للهضبة.
ترحيل وائل جسار من المكسيك .. ورد نارى للمطرب اللبنانى .. فيديو
أثار الفنان وائل جسار جدلا واسعا بسبب أزمته الجديد عقب رفض السلطات المكسيكية دخوله الى البلاد وتم ترحيله مرة أخرى إلى لبنان حيث تم توقيفه هو ومدير أعماله يوسف حرب في مطار "كنكون" بالمكسيك.
فى فيلم بين الجنة والأرض.. ياسمين رئيس تظهر بإطلالة غير متوقعة.. صور
حرصت الفنانة ياسمين رئيس على حضور فيلم "بين الجنة والارض" للمخرجة نجوى النجار الذى يعرض فى ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بالمسابقة الرسمية.
فى عيد ميلاد هند صبرى .. ليلى علوى وإلهام شاهين ترقصان على أنغام "يوم تلات".. فيديو
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مقطع فيديو يظهر فيه عدد من النجوم وهم يرقصون على انغام "يوم تلات" للمطرب عمرو دياب وأغنية "شو حلو" للمطرب زياد بوجى ولعل من ابرزهم ليلى علوى والهام شاهين وهند صبرى وأحمد السقا وبشرى وعمرو يوسف حيث كانوا يحتفلون بعيد ميلاد هند صبرى.
بعد عملية جراحية فى الفك.. ظهور نادر لزوجة وأبناء محمد هنيدى
أعلن الفنان محمد هنيدى عن إجرائه عملية جراحية حيث قام بزراعة عظام فى الفك وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر واستغرقت الجراحة 5 ساعات.