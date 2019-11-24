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أخبار العالم

بعد مقتل 9 من جنودها.. دولة أوروبية تعلن التوقف عن حماية قاعدة أمريكية كبيرة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:12 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت جمهورية التشيك التوقف عن حماية إحدى أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في أفغانستان.

وبحسب "سبوتنيك"، قال لوبومير ميتنار وزير دفاع جمهورية التشيك أن قوات بلاده ستتوقف عن حماية قاعدة "باجرام" الجوية في أفغانستان، بعد انتهاء فترة الانتشار الحالي في مارس 2020.

وأضاف: الجيش التشيكي يحمي قاعدة باجرام مع الشركاء من الدول الأخرى منذ أكثر من 6 سنوات، وخلال هذه المهمة قتل 9 من جنودنا.. ستتركز الجهود العسكرية التشيكية في أفغانستان حاليا على تدريب قوات خاصة وتقديم مساعدة طبية، حيث سيتم إرسال فريق من الجراحين العسكريين إلى البلاد أوائل عام 2020".

وأوضح أن هناك أكثر من 250 فردا في أفغانستان من بينهم 170 مسؤولين عن الواجبات الدفاعية، التي من بينها حراسة القاعدة الأمريكية، فضلا عن 80 آخرين يشاركون في حراسة المطار في كابول، بالإضافة إلى الخدمة في عدة محافظات.

وأوضحت الوكالة أن قاعدة باجرام هي إحدى أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في أفغانستان، وتقع بالقرب من المدينة القديمة في "باجرام" على بعد 11 كلم جنوب شرق شاريكار في مقاطعة بارون في أفغانستان.
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