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فن

ميرفت أمين تحتفل بعيد ميلادها .. شاهد

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:20 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة تجمعها بالفنانة الكبيرة ميرفت أمين، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" بمناسبة احتفال الاخيرة بعيد ميلادها.

وعلقت بوسى شلبي، على الصورة: "كل سنة وأنتِ طيبة وعقبال مليون سنة".

الجدير بالذكر ان الفنانة ميرفت إمين ولدت في محافظة المنيا لأب مصري وأم اسكتلندية، وكانت من أشهر الممثلات في فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين في السينما المصرية.

حصلت مبرفت أمين على ليسانس آداب من جامعة عين شمس قسم اللغة الإنجليزية وكان أول ظهور لها مع المخرج حسين كمال والمطرب عبد الحليم حافظ في فيلم أبي فوق الشجرة.

جدير بالذكر ان الفنانة ميرفت أمين من مواليد 24 نوفمبر عام 1948 .
ميرفت أمين تحتفل بعيد ميلادها .. شاهد
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