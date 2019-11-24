4 آلاف جريح.. ارتفاع عدد قتلى مظاهرات إيران لأكثر من 300 شخص

أصدرت منظمة مجهدي خلق الإيرانية المعارضة من الخارج بيانا أفادت فيه بأن عدد قتلى المظاهرات الإيرانية تجاوز الـ300 شخص، موثقة أسماء 99 منهم.



وأضافت أن عدد الجرحى تجاوز الـ4 آلاف شخص وعدد المعتقلين 10 آلاف، منذ بداية الاحتجاجات، التي عمت 165 مدينة.



وتابعت أن سجون طهران بما في ذلك سجن "إيفين" وسجن "فشافويه" أصبحت مليئة بالمعتقلين، الذين يعانون من أوضاع إنسانية صعبة، كما أن الوضع في بعض المدن أكثر تدهورا ويتم احتجاز السجناء في مراكز قوات الحرس وقوى الأمن الداخلي والمباني الحكومية.



وأشارت إلى أن النظام الإيراني (نظام الملالي) يخفي جرائمه المروعة بسحب جثامين العديد من القتلى من المستشفيات من قبل قوات الحرس وقوات أخرى وينقلها إلى جهات مجهولة.



وكان النظام الإيراني، قطع خدمة الإنترنت طوال الأسبوع الماضي عن البلاد، ما قال محللون إنه محاولة للتعتيم على ما يجري داخل البلاد.



فيما قدرت منظمة العفو الدولية عدد القتلى بأنه 115 شخصا على الأقل، على يد قوات الأمن الإيرانية.



