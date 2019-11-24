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منوعات

على طريقة كوميكس المصريين.. إيفانكا ترامب تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 08:33 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أثارت ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا، الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تغريدة لها على موقع "تويتر". في واقعة تتكرر يوميا على مواقع التواصل في مصر.

نشرت إيفانكا ترامب تغريدة تدافع خلالها عن والدها حلال إجراءات عزله في مجلس النواب، وقالت: "من المحتمل أن يتسم تراجع الأخلاق العامة في الولايات المتحدة بإساءة استخدام سلطة المساءلة كوسيلة لسحق الخصوم السياسيين أو طردهم من مناصبهم".

وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، تكمن المشكلة في أن إيفانكا نسبت فحوى التغريدة إلى المؤرخ الفرنسي ألكسيس دي توكفيل.

ورد مؤرخون على تغريدة إيفانكا بأن هذه المقولة عبارة عن "اقتباس مزيف"، وأوضحوا أن "الاقتباس" الذي نشرته إيفانكا يعود إلى إعادة صياغة مستقاة من العمل الخيالي الفرنسي "الديمقراطية في أمريكا"، الذي نشر في الفترة ما بين 1835 و1840.

وحصلت إيفانكا على هذا الاقتباس من كتاب القانون الدستوري الأميركي الصادر عام 1889 من تأليف جون إينيس كلارك هير، الذي أعاد صياغة "مقولة" المؤرخ الفرنسي دي توكفيل بشكل آخر.

ما فعلته إيفانكا يذكر بصفحات "الكوميكس" المصرية على مواقع التواصل والتي تنسب اقتباسات خاطئة إلى شخصيات تاريخية بغرض الفكاهة والسخرية من الذين ينشرون اقتباسات مزيفة إلى تلك الشخصيات من كتاب وقادة.
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