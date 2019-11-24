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فن

من وراء شائعة وفاة حسن حسني.. وسر غضب أشرف زكي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:34 ص
حسن حسني
حسن حسني
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قسم الفن
عبر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن غضبه من تكرار انتشار شائعات وفاة النجوم بشكل مزعج لهم ولأسرهم، مهددا باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص ينشر خبر وفاة فنان دون التأكد من الخبر سواء من أسرته أو من النقابة.

يأتي ذلك تعليقا على انتشار شائعة عن وفاة الفنان الكبير حسن حسني، وهي الشائعة التي انتشرت منذ ساعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر نشر صفحة منسوبة لصحفي خبر وفاة حسن حسني بعد صراع مع المرض.

ونفى الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، في تصريح لـ "صدى البلد"، حقيقة الأخبار المتداولة عن وفاة الفنان القدير حسن حسنى عبر السوشيال ميديا.

وقال الفنان أشرف زكي، إن الخبر الذي انتشر خلال الدقائق الماضية ليس صحيحا، وإن الفنان حسني حسني بخير.

كانت شائعات الوفاة طالت عددا من النجوم خلال الفترة الأخيرة، من أبرزهم عادل إمام وصلاح السعدني وهادي الجيار وغيرهم، ما اضطر النقابة لإصدار بيان لنفي الأمر، احتراما لمشاعر محبيهم وأسرهم.
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