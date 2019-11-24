حق الشعب.. إزالة 4241 حالة تعد على أملاك الدولة بمراكز المنيا

تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ الموجة الرابعة عشر من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب" في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.





قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، انه تم إزالة واسترداد 298 حاله تعد بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال اليوم الثالث عشر من الموجة منها 156 حالة إزالة تعد بالبناء بمساحات 24807 متر مربع، و142 حاله إزالة زراعة على مساحة 14095 فدانا.





بذلك يصل إجمالي الحالات التي تم إزالتها منذ بداية الموجة إلى 4241 حالة، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المعنية بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين





وأكد المحافظ على استمرار تلك الحملات للقضاء على كافة أشكال التعدي على أملاك الدولة واستعادة حق الشعب، وأنه لن يقبل بأي تهاون في تنفيذ القانون.



