تراجع فكري.. إبراهيم عبدالمجيد ينتقد غياب القبلات عن الشاشة

قال الأديب ابراهيم عبد المجيد، عضو لجنة التحكيم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان القاهرة السينمائي، إنه ضد فكرة عدم تواجد قبلات في الأفلام على عكس ما كان يُقدم منذ فجر السينما المصرية، لافتًا إلى أنه يرى ذلك نوعًا من التراجع الفكري.





وأضاف الأديب الكبير في تصريحات خاصة لصدى البلد: "الممثلة التي تقوم بأداء قبلة مع ممثل ليست هي بنفسها بل الشخصية لكن بسبب التغيرات التي احدثت في المجتمع المصري ومحاولة سيطرة المتطرفين على المنصات الثقافية منها السينما توقفت هذه الظاهرة".





وتابع ابراهيم عبد المجيد :" الفنانة أصبحت تخشى تقديم قبلات حتى لا يتم توجيه اتهامات إليها بالعهر والانحلال مثلما يحدث مع نجمات الجيل الحالي".





يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام فعالياتها في الفترة من 20 و29 نوفمبر الجاري، ويعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



