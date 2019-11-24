شائعات وفاة النجوم تتواصل.. أشرف زكي ينفي رحيل حسن حسني.. وهادي الجيار ينضم للقائمة.. والمهن التمثيلية تهدد بمقاضاة مروجيها

شائعات وفاة النجوم تتواصل:

أشرف زكي ينفي رحيل حسن حسني

هادي الجيار ينضم للقائمة

المهن التمثيلية تهدد بمقاضاة مروجيها

حسن حسني

هادي الجيار

كاظم الساهر

رامز جلال

وفاة نسرين طافش



وفاة عادل إمام

وفاة صلاح عبد الله

وفاة إليسا

وفاة ماجد المهندس

اجتاحت الوسط الفني العديد من الشائعات خلال الفترة الأخيرة، وظلت تلاحق الفنانين لفترة، لا سيما شائعات الوفاة التي أزعجت النجوم وذويهم."صدى البلد" يرصد في التقرير التالي أبرز شائعات الوفاة التي لاحقت النجوم خلال الفترة الأخيرة:تصدر الفنان حسن حسني مؤشر البحث "جوجل" في المملكة العربية السعودية بعد ساعات من انتشار شائعة وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.كان الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، أوضح حقيقة الأخبار المتداولة عن وفاة الفنان القدير حسن حسنى عبر السوشيال ميديا.وقال أشرف زكى لـ "صدى البلد"، إن الخبر الذي انتشر خلال الدقائق الماضية ليس صحيحا، وإن الفنان حسني حسني بخير.هذه الشائعة التي انتشرت نقلا عن صفحة منسوبة لصحفي ليست الأولى عن الفنان القدير حسن حسني، الذي خرج عن صمته بعد انتشار شائعات وفاته منذ شهور بسبب انتشار صور له فى أحد المستشفيات، ليطمئن جمهوره.ونشر حسن حسني حينها صورة تجمعه مع محمد هنيدى من خلال حسابه الشخصى "فيسبوك": "مع ابنى حبيبى محمد هنيدى.. أنا الحمد لله بخير وربنا يخليكو ليا يا أحلى جمهور فى الدنيا خوفكم علي عندى بالدنيا".نفت إيمان زوجة الفنان هادي الجيار وفاته، وكشفت آخر التطورات الصحية له بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد.وقالت إيمان إن الفنان في تحسن مستمر ومازال متواجدا في العناية المركزة لكن الحالة مستقرة، لافتة إلى أن الالتهاب الرئوي يأخذ وقتا كي يتم التعافى منه تماما.وأضافت: "هناك مجموعة من الأخبار الغريبة حول صحة هادى الجيار على مواقع التواصل الاجتماعي وكلها غير صحيحة على الإطلاق".انتشرت بعض الأخبار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد وفاة المطرب العراقي كاظم الساهر في أحد مستشفيات دولة أوروبية.ونفى الفنان كاظم الساهر، عبر "تويتر" الأمر، من خلال تغريدة لجمهوره، ردًا على الشائعات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول وفاته مسمومًا.وكتب حساب كاظم الساهر، في التغريدة: "نود أن نلفت عنايتكم الى أن كاظم الساهر بخير وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما هو إلا شائعات، نشكر اهتمامكم ومحبتكم. دمتم بكل خير".ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بشائعة وفاة الفنان رامز جلال، التي تناقلتها بعض المواقع التي لم تستند إلى مصدر رسمي، يوثق المعلومة ويؤكدها أو ينفيها.واستنكر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشائعات التي لاحقت رامز جلال خلال الساعات الماضية، ورددت الأكاذيب حول وفاته، ورد أشرف زكي على تلك الشائعات، في تصريح مقتضب لـ "صدى البلد"، قائلًا: «مفيش الكلام ده.. حسبي الله ونعم الوكيل»، مستنكرًا الأكاذيب التي تلاحق الفنانين دون الاستناد إلى مصدر موثق.وقبل 3 أشهر، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشائعة وفاة الفنانة السورية نسرين طافش التي تبين فيما بعد أن السبب في انتشارها إحدى الصفحات الزائفة وغير المدعومة بمصدر، وسرعان ما تداولها نشطاء السوشيال ميديا دون التأكد.وتجاهلت نسرين طافش التعليق على هذه الشائعات، فلم تصدر أي تصريح إلى الآن، في الوقت الذي تجاهلت أسرتها هذه الأخبار، فوالدها (يوسف طافش) جاءت تعليقاته عادية عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.وترددت شائعات وفاة الزعيم عادل إمام مؤخرًا، والتي تم الترويج لها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، لكن تم تكذيب تلك الشائعات من خلال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.وقبل عدة أشهر، انتشرت شائعات عن تعرض عادل إمام لأزمة صحية، وتوقف تصوير مسلسله "فلانتينو" لهذا السبب، وامتدت تلك الشائعات إلى درجة تداول البعض أخبارا مغلوطة حول وفاة الزعيم، إلا أن ابنه المخرج رامي إمام، طمأن جمهوره بعودة والده إلى تصوير المسلسل.ونشر رامي فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، بعد انتشار تلك الشائعة، أثناء تصوير مشهد من مسلسل عادل إمام الذي يتولى «رامي»، إخراجه، وعلق على الفيديو قائلا: «اليوم من تصوير مسلسل فلانتيو رمضان».وقبل عدة أشهر انتشرت شائعات وفاة الفنان صلاح عبد الله، لكنه نفاها ونشر فيديو لايف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ظهر فيه خلال موقع تصوير مسلسل "قيد عائلي" الذي يشارك في بطولته.وعلق صلاح عبد الله في الفيديو على شائعة وفاته، قائلا: "الأعمار بيد الله، وأنا بطمنكم عليا"، مستنكرا انتشار تلك الشائعات الذي أكد أنها "تزعل الأهل والأصدقاء"، مضيفًا: "ربنا يسامحه"، مشيرًا إلى أنه يستكمل تصوير عدد من مشاهده الصعبة في المسلسل، والتي سوف تمتد حتى فجر اليوم.وفي فبراير الماضي، انتشرت شائعات وفاة الفنانة اللبنانية إليسا، بعد خضوعها لعملية جراحية في بروكسل ببلجيكا، لكن إليسا طمأنت جمهورها بعد انتهاء العملية، من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، قالت فيها: «صباح الخير أحبائي.. شكرا لدعمكم وحبكم.. أنا بخير الحمد الله اشتقت إليكم كثيرًا».واجتاحت السوشيال ميديا العديد من الأخبار خلال الفترة الأخيرة، حول وفاة الفنان العراقي ماجد المهندس إثر حادث سير مروع تعرض له في السعودية، وتناقلت العديد من المواقع الخليجية تلك الأخبار، لكن مواقع خليجية نشرت تصريحا على لسان الفنان راشد الماجد، قال فيها إن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، مطالبًا بعدم تناقلها والمساهمة في نشر الشائعات، مؤكدًا أن «المهندس» يتمتع بصحة جيدة ويمارس حياته بشكل طبيعي.