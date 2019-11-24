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فوائد تناول الثوم يوميا .. يقيك من الإصابة بالسرطان

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:50 م
فوائد تناول الثوم
فوائد تناول الثوم يوميا
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أمينة الدسوقى
فوائد تناول الثوم يوميا، تتمثل فى المحتوى العالى من الكبريت في الثوم الذى يعطيه خصائص المضادات الحيوية، ما يساعد على الحفاظ على الجهاز الهضمي نظيفًا عن طريق التخلص من السموم، كما أن الثوم يبني المناعة ضد نزلات البرد ويمنع أمراض القلب عن طريق إزالة الشرايين المسدودة، ونرصد لكم فى سياق التقرير التالى فوائد تناول الثوم يوميا.

فوائد تناول الثوم يوميا
1- تنقية الدم، ويعمل تناول فصين من الثوم الخام مع بعض الماء الدافئ يوميًا، على تطهير جسمك وطرد السموم منه.

2- البرد والانفلونزا، الثوم سيوفر لك الراحة من نزلات البرد والانفلونزا العنيدة من خلال تناول 2-3 فصوص من الثوم الطازج وذلك لمحاربة التهاب الجيوب الأنفية والبرد والإنفلونزا.

3- الوقاية من أمراض القلب، ويساعد تناول الثوم يوميا على خفض مستويات الكوليسترول في الدم بسبب خصائص الأليسين المضادة للأكسدة، كما أنها مفيدة للغاية لتنظيم ضغط الدم ومستويات السكر في الدم.

4- مضاد للبكتيريا ومضاد للطفيليات، يعد الثوم من أفضل الكنوز الطبية التي تم الحفاظ عليها في العصر الماضي - فقد استخدم كمضاد حيوي لعلاج الالتهابات البكتيرية والفطرية والطفيلية على مدار الـ 7000 عام الماضية، وتشير الدراسات إلى أن مستخلص الثوم المخفف يساعد الأطفال المصابين بالتهاب الدودة الشريطية.

5- الوقاية من السرطان .. أشارت العديد من الدراسات إلى وجود علاقة بين الاستهلاك اليومي للثوم والوقاية من سرطانات المعدة والقولون.

6- للبشرة والشعر.. إن خصائص تنشيط الثوم تحمي البشرة من تأثير الجذور الحرة وتبطئ نضوب الكولاجين ما يؤدي إلى فقدان المرونة في شيخوخة الجلد حيث يطبق الثوم موضعيًا على الجلد المصاب بالتهابات فطرية ويوفر الراحة من الأمراض الجلدية مثل الأكزيما.

كما أنه علاج فعال للعدوى الفطرية مثل القدم الرياضي والقوباء الحلقية، كما أن الثوم مفيد للشعر وأن فرك مستخلص الثوم المسحوق على فروة رأسك أو تدليكه بالزيت المخلوط بالثوم يمنع تساقط الشعر.

7- الشوكة الموجودة فى البشرة "الشظايا" ضعي قطعة من الثوم المقطوع فوق قطعة الشظية وقومي بتغطيتها بضمادة.

مصدر المعلومات موقع food.ndtv.
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