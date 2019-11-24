منافس قوي لـ ترامب.. مايكل بلومبرج عملاق الإعلام يعلن ترشحه لانتخابات 2020

مايكل بلومبرج أنه سيرشح نفسه عن الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020، أمام الرئيس دونالد ترامب. أعلن عمدة نيويورك السابقأنه سيرشح نفسه عن الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020، أمام الرئيس دونالد ترامب.





وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، وصف بلومبرج صاحب الـ77 عاما، ترامب بأنه "تهديد وجودي لبلدنا وقيمنا"، معلنا أنه سينضم إلى القائمة الديمقراطية المزدحمة بالمرشحين، قبل 3 أشهر من المجمع الانتخابي في آيوا.





وقال بلومبرج إنه يترشح للرئاسة ليهزم دونالد ترامب ويعيد بناء أمريكا.





وقال في بيان ترشحه "لا يمكننا تحمل 4 سنوات أخرى من تصرفات الرئيس ترامب المتهورة وغير الأخلاقية، إذا فاز بفترة ولاية أخرى، قد لا نتعافى أبدا من الضرر".





وكان بلومبرج قد أعاد النظر مرة أخرى في قراره بعدم الترشح في عام 2020، حيث رأى أن الحزب الديمقراطي بحاجة إلى إنتاج مرشح قوي من المرشحين الحاليين.





و مايكل بلومبرج هو مؤسس ومالك الأغلبية في وكالة بلومبرج الأمريكية، وشغل منصب مدير، ويمول مؤسسة خيرية عالمية، وكان عمدة لولاية نيويورك لمدة 3 فترات.



