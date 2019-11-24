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كرم جبر: لن يضار صحفي من التحول الرقمي للمؤسسات الصحفية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:25 م
كرم جبر
كرم جبر
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حمزة شعيب
أكد كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه جار العمل على التحول الرقمي بالمؤسسات القومية الصحفية، حيث شهدت مؤسسة الأهرام اليوم إطلاق البث التجريبي لمنصة رقمية تعيد الإعلام المصري لمكانته الطبيعية.

وأضاف كرم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن مشروع التحول الرقمي للمؤسسات الصحفية يتم العمل عليه منذ 6 أشهر مع العديد من الوزارات مثل وزارة الاتصالات والتخطيط والمالية والاستثمار.

وأشار إلى أنه يتم العمل وفق خطة استراتيجية للتحول الرقمي والإصلاح المالي والإداري، واليوم إنجازنا التحول الرقمي.

وشدد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة على أنه "لن يضار صحفي من التحول الرقمي لأننا في حاجة لأعداد كبيرة من المحررين".
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