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منوعات

شاهد..تمسح ضخم محبوس بين إطار دراجة نارية منذ 3 سنوات

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:43 م
صدى البلد
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أحمد شريف
أجبر التمساح على حمل إطار دراجة نارية حول عنقه لمدة ثلاث سنوات، بعد أن حاول دعاة حماية البيئة في إندونيسيا تحريره من طوق الدراجة النارية الملازم لعنقه.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رصدت حالة التمساح لأول مرة في عام 2016 ، والذي شوهد يمر عبر نهر بالو القابع بعاصمة سولاويزي الوسطى.

يبلغ طول هذا التمساح حوالي 13 قدمًا ، ويعتقد أنه تمساح سيامي ، وهو من الأنواع المهددة بالانقراض.

وأوضحت الصحيفة ، أن متطوعون بتنسيق من وكالة سولاويزي الوسطى للحفاظ على الموارد الطبيعية حاول جذب التمساح إلى الأراضي الجافة باستخدام الدجاج كطعم ، لكن التمساح لم يبدي أي اهتمام لهم.

ويعتقد مسؤولو الحياة البرية إن إطار الدراجة النارية المعلق في رقبة التمساح ستخنقه إذا لم يتم إزالتها بشكل عاجل.
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