حسام حسن يعلن قائمة سموحة لمواجهة طنطا

أعلن حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، قائمة فريقه التي ضمت 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق بالإسكندرية استعدادا لمباراة طنطا بالدوري الممتاز المقرر لها الأربعاء المقبل على ملعب المنافس .





وضمت القائمة 20 لاعبًا هم: " الهانى سليمان وعمر صلاح ومحمد كوفى و رجب نبيل و كريم يحيى و احمد ابو الفتوح محمد الترهونى و يوسف ديوب و احمد حمص و احمد جمال ومحمود حليمو و شريف رضا و اسلام جمال وايدى ايمومو واسلام الفار و رونالد وانجا و محمد نادى و حسام حسن و احمد حسن مكى و محمود فهمى".





من جانبه طالب محمد فرج عامر اللاعبين بالأداء الرجولى الفوز على طنطا والظهور بالشكل الذي يرضي طموحات مجلس الإدارة والجهاز الفني .





جدير بالذكر أن سموحة يحتل المركز الـ 11 في الترتيب العام للدوري الممتاز برصيد 5 نقاط، بينما تتأخر طنطا عنها بمركز وتحتل المركز الـ 12 برصيد 5 نقاط.





تعادل سموحة أمام بيراميدز سلبيًا في آخر مشاركاته في الدوري الممتاز قبل فترة التوقف بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي توج بها منتخب مصر.