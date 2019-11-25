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اقتصاد

رئيس الجهاز: بدء الدراسة بجامعة العلمين الدولية العام المقبل

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:35 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
قام المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، ورافقه خلال الجولة، المهندس علاء عبد العزيز مساعد نائب رئيس الهيئة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أسامه عبد الغني، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، ومسئولو جهاز المدينة والشركات المنفذة للمشروعات.

وتفقد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال جولتهم أعمال تنفيذ الكباري بطريق (وادي النطرون – العلمين)، وكذا أعمال تنفيذ الكباري أعلى البواغيز 1 & 2، تنفيذ شركة المقاولون العرب، وكذا المنطقة الشاطئية، ومشروع الأبراج، والبواغيز، وأحد الكمبوندات التى يتم تنفيذها، والجامعة الدولية.

وأشاد نائب رئيس الهيئة بنسب التنفيذ بمشروع منطقة الأبراج الشاطئية الجاري تنفيذها بالمدينة، موجها بضرورة دفع العمل بالمشروع، واستمرار نسب الإنجاز المتقدمة، وأن ذلك يأتي في إطار التواصل المباشر مع الشركات المنفذة لإزالة أية عقبات تعيق عملية تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة.

من جانبه أوضح المهندس أسامة عبدالغني أنه جارٍ تنفيذ 15 برجًا سكنيًا "الأبراج الشاطئية"، بارتفاعات تصل إلى 41 دورا، ووصلت نسبة التنفيذ بأحد الأبراج إلى أكثر من الدور الــ26 ، وجارٍ الانتهاء من أعمال التشطيبات بالممشى السياحي، والذي يبلغ طوله 7 كم، وكذا الانتهاء من أعمال تشكيل جوانب البحيرات وتشكيل الجزر بالجزء الشرقي للمنطقة الشاطئية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا (العلمين الأهلية)، بمدينة العلمين الجديدة، جارٍ تنفيذها على مساحة 128 فدانًا، وتضم الجامعة (13 كلية – 4 مبانٍ سكنية – مبنى للإدارة – المكتبة)، مضيفًا أنه سيتم بدء الدراسة بشكل مرحلي بالجامعة، في العام الدراسي القادم سبتمبر 2020، حيث إن للمشروع أهمية كبيرة في تنمية مدينة "العلمين الجديدة"، وزيادة عوامل جذب السكان إليها، مشيرا إلى بدء الدراسة بفرع الأكاديمية البحرية بالمدينة هذا العام.
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