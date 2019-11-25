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سيارات

سعر ومواصفات بوجاتي شيرون الإصدار الخاص بعد بيعها بمعرض الرياض

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:54 ص
صدى البلد
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كريم عاطف
نشر "تركي آل الشيخ" رئيس هيئة الترفيه، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر مزاد البيع الخاص بالسيارة “بوجاتي شيرون سبورت 110 Ans” خلال معرض الرياض للسيارات، إلى أن بيعت بمبلغ قدره 12.7 مليون ريال (3.4 مليون دولار) ما يعادل 57.15 مليون جنيه مصرى .

مواصفات السيارة بوجاتي شيرون:

قوة المحرك: 1500 حصان.
السعة: 8000CC مع 16 سلندر.
التسارع: من صفر إلى 100 (كم/ساعة) خلال 2.4 ثانية.
الاستهلاك: 22.5 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.
سعة الخزان: 100 لتر.
السرعة القصوى: تصل إلى 482 كم/ساعة.
ذات مقعدين وبابين.

يذكر أن بوجاتي أزالت الستار عن شيرون سبورت 110 Ans وهي تعد إصدار خاص من شيرون بمناسبة مرور 110 عامًا على تأسيس الصانع الفرنسي، وقد بدأ تسليمها إلى العملاء مؤخرًا ولم تصنع منها سوى 20 نسخة.
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