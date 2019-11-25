الحبس 6 أشهر وغرامة 1000 جنيه..مشروع قانون لتجريم التسطح أعلى القطارات

قرر الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى التقدم بمشروع قانون للقضاء على ظاهرة "التسطح" أعلى القطارات وبين فواصل عربات القطارات من المواطنين خاصة من طلاب المدارس والجامعات وذلك بعد تكرار حوادث هذه الظاهرة.



وقال " حساسين " فى بيان صحفى له ان مشروع القانون سيتم النص فيه على توقيع عقوبة مالية تصل إلى ألف جنيه أو الحبس لمدة 6 أشهر.



وأكد عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى أن الهدف الرئيسى من تشديد العقوبة الحفاظ على ارواح المواطنين.



وطالب الدكتور سعيد حساسين اساتذة النقل بكليات الهندسة وخبراء النقل بالتفكير فى آلية مناسبة تمنع من ظاهرة التسطيح أعلى القطارات.



وكان قد لقى أمس طالب 16 عاما من قرية شنشور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية مصرعه إثر سقوطه من أعلى قطار بمدينة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية والذى كان يقف أعلى القطار ولكنه اصطدم بأحد الكباري فسقط قتيلا.

