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محافظات

بـ 349 مليون جنيه.. تنفيذ مشروع صرف صحي بالنوافعه بـ فاقوس

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:49 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل "السنيطة - النوافعة – وعزبة الرفاعيين" بمركز فاقوس بتكلفة 349 مليونا و 500 ألف جنيه لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم للأهالي وحفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والمقرر الإنتهاء منه في نهاية 2020 م .

إستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مسئولي الشركة المنفذه عن مراحل العمل داخل المشروع والتي تتضمن انشاء 7 محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد لخدمة 3 قرى مقسمه كالآتي 2 بالنوافعه و2 بالرفاعيين و3 بسنيطه وكذلك إطمأن المحافظ على نسب التنفيذ للمشروع ، مؤكدًا ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال وتسليمها لدخولها الخدمة الفعلية لخدمة المواطنين ، مع مراعاة الجودة في التنفيذ والالتزام بالمواصفات القياسية.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بنطاق دائرة المحافظة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولتوفير بيئة صحية نظيفة، مشيرًا إلى أنه جاري تنفيذ عدد (88) مشروعا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة تصل إلى 9 مليارات و 94 مليون جنيه بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

رافق المحافظ المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة للمشروعات والمهندس وجيه صدقي رئيس مركز فاقوس وعدد من النواب.
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