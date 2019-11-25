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رياضة

أسامة عبدالكريم يكشف عن صعوبات واجهت مركز حراس المنتخب الأولمبي قبل أمم أفريقيا

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:12 م
منتخب مصر الأوليمبي
منتخب مصر الأوليمبي
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يسرى غازى
تحدث أسامة عبد الكريم، مدرب حراس منتخب مصر الأوليمبي، عن الصعوبات التي واجهها في مركز حراسة المرمى لـ أولميبي الفراعنة، قبل انطلاق أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

وتوّج منتخب مصر الأولمبي بلقب النسخة الثالثة لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا عقب فوزه على نظيره الإيفواري (2 – 1) في المباراة النهائية التي جمعت الطرفين على ملعب القاهرة الدولي تحت إدارة الدولي المالاجاشي راكوتوجاونا أندوفيتر.

وقال أسامة عبد الكريم، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "واجهت صعوبة فى مركز حراسة المرمى بعد تولى المهمة ورقم واحد اشتغلت مع الحراس بشكل قوي نظرًا لعدم تواجد أى حارس فى الدورى من الفراعنة الصغار بشكل أساسي".

وتابع: "عمر صلاح كان الاستعانة به في الزمالك اضطرارى وبعد ذلك تم بيعه إلى سموحه فيما لم يشارك عمر رضوان مع فريق الجونة منذ شهر نوفمبر الماضي بينما مصطفى شوبير كان بعيدا عن الأهلي"، نظرًا لكونه الحارس الرابع، مشددًا على أنه تم اختيار محمد صبحي ليكون الحارس الأساسي فى البطولة الأفريقية.

ولفت إلى أن مركز حراسة المرمى كان فيه صعوبات وتم التأكيد على أن مبدأ اللعب في المباريات هو الذي يمنح الحراس الخبرات وحساسية اللقاءات، لافتا إلى منح حراس المنتخب الأوليمبي جرعات من الوحدات التدريبية المشابهة لمواقف المباراة خلال المباريات الودية التي كانت على فترات متباعدة من أول معسكر تم إجراؤه في شهر مارس مرورًا بالـ 10 معسكر حصيلة المعسكرات التدريبية للمنتخب استعدادا للبطولة الإفريقية.

وكان منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، نجح في حجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 عقب تحقيق الفوز على منتخب جنوب إفريقيا في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا ورافقه منتخبي كوت ديفوار والبافانا بافانا.
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