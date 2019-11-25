ماذا قال أسامة عبدالكريم لحراس المنتخب الأوليمبي في أمم أفريقيا

كشف أسامة عبد الكريم، مدرب حراس المرمى لمنتخب مصر الأوليمبي، عن كلمات قالها لحراس المرمى خلال المشاركة ضمن منافسات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.



وتوّج منتخب مصر الأولمبي بلقب النسخة الثالثة لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا عقب فوزه على نظيره الإيفواري (2 – 1) في المباراة النهائية التي جمعت الطرفين على ملعب القاهرة الدولي تحت إدارة الدولي المالاجاشي راكوتوجاونا أندوفيتر.



وقال أسامة عبدالكريم فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "محبش الجون اللي بيخاف، وكنت دايمًا بقول إحنا مصر إحنا البطل واللي يلبس التيشيرت ده لازم يتحمل المسئولية".



وأضاف: "كنا نرفع الشد العصبي عن الحراس وكنت انا اللي اتحمل اى خطأ خلال المباراة وأقول لهم : اغلطوا وانا المسئول وكنت أدخل فى وصلات الهزار معهم لإخراجهم من الضغط العصبي الذى يحيط بهم".



وتابع: "كنا مع كابتن شوقى بنتفرج على الخصم عبر الشغل الخططي، ونقعد نحفظها للحراس والشغل على التصدي للتسديدات من خارج البطولات".



يذكر أن منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب نجح فى حجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 عقب تحقيق الفوز على منتخب جنوب إفريقيا فى نصف نهائى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما ورافقه منتخبا كوت ديفوار والبافانا بافانا.