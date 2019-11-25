شاهد| ولي العهد السعودي في معرض الرياض للسيارات

أجرى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، اليوم الاثنين، زيارة إلى معرض السيارات، ضمن فعاليات موسم الرياض.



وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام السعودية اليوم جولة ولي العهد في المعرض ومشاهدته السيارات المعروضة.



ويحتضن معرض الرياض للسيارات عددًا هائلًا من السيارات النادرة والكلاسيكية والمعدلة، تصل إلى 1200 سيارة، منها نماذج وحيدة في العالم، مثل سيارة فيراري 599 جي تي زد نيبيو زاجاتو، وأيضًا سيارة المستقبل «سيارة 2030».







وتصدر هاشتاج #ولي_العهد_في_معرض_الرياض_للسيارات تريند تويتر في المملكة حيث غرد العديد من النشطاء السعوديين على زيارة الأمير محمد بن سلمان للجنادرية وحجضوره فعاليات المعرض