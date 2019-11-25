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رياضة

محمد الشلهوب: شكرا تركي آل شيخ.. وهذا هو من يستحق رفع كأس أبطال آسيا

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:02 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أعرب محمد الشلهوب، قائد نادي الهلال، عن سعادته بتتويج الفريق ببطولة دوري أبطال آسيا 2019، على حساب أوراوا رد ديموندز الياباني.

وشدد محمد الشلهوب، في تصريحات تلفزيونية، على أن حلاوة البطولة الحالية التي حققها الهلال كانت في صعوبتها.

وأشار محمد الشلهوب، إلى أن الفريق يعمل منذ سنوات طويلة من أجل تحقيق هذا الإنجاز، الذي يستحقه الزعيم والوطن.

وعن نقاشه مع زميله في الهلال سلمان الفرج، حول هوية من يرفع الكأس بعد التتويج، قال محمد الشلهوب "لا زلت مصرا على أن من لعب المباراة يستحق رفع الكأس".

وأضاف محمد الشلهوب "سلمان الفرج بطل داخل وخارج الملعب.. ويستحق رفع الكأس التاريخي".

وتقدم الشلهوب، بالشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، الذي نظم حفل استقبال بعثة الهلال، لافتًا إلى أن هذا الرجل قدم الكثير من العمل.

يذكر أن الهلال، سيشارك لأول مرة في تاريخه ببطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الدوحة القطرية في الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر، حيث يواجه الترجي التونسي، في دور ربع النهائي.

وتوج الهلال بطلًا لدوري أبطال آسيا، للمرة الثالثة عبر تاريخه، بعد الفوز على أوراوا رد ديموندز الياباني (3-0) في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب بالدور النهائي.

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