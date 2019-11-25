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رياضة

الأول في مسيرته.. وليد سليمان يسجل الـ «هاتريك» الـ «38» للأهلي في الدوري

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:40 م
صدى البلد
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عبد الحكيم ابو علم
نجح وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تسجيل ثلاثة أهداف في شباك الجونة خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع الخامس من منافسات بطولة الدوري.

وسجل وليد سليمان أول «هاتريك» في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم وأول هاتريك في مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وبذلك ينضم الحاوي لقائمة الـ«هاتريك» التاريخية ويصبح صاحب الهاتريك رقم 38 في مسيرة النادي الأهلي في الدوري منذ انطلاق البطولة موسم 1948 - 1949.

ويعد فؤاد صدقي لاعب الأهلي الأسبق صاحب أول "هاتريك" للأهلي في بطولة الدوري عندما تمكن من تسجيل 3 أهداف في شباك الأوليمبي في المباراة التي أقيمت بتاريخ 29 أكتوبر عام 1948.

وعلى مدار 38 هاتريك للأهلي في الدوري كانت الكلمة العليا للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي، الذي نجح في تسجيل هاتريك في 3 مناسبات على مدار مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في بطولة الدوري الممتاز.

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