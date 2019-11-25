سيد عبد الحفيظ بعد رباعية الجونة: فزنا 4 على الزمالك في نفس الملعب .. فيديو

استعاد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، ذكرى فوز الفريق الأحمر على الزمالك في استاد الجونة بعد انتصاره على الجونة برباعية نظيفة في بطولة الدوري المصري الممتاز مساء اليوم الإثنين.



وقال عبد الحفيظ، في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون سبورت" "تلك هي المرة الأولى التي ينجح فيها الأهلي في تسجيل أربعة أهداف أمام الجونة في ملعب الجونة، لكنها ليست الأولى لنا هنا".



وأضاف: "سبق لنا الفوز على نادي الزمالك في الجونة بأربعة أهداف خلال البطولة الأفريقية".



وكان الأهلي فاز على الزمالك بنتيجة (4-2) في دور الثمانية (دور المجموعات وقتها) لـ دوري أبطال أفريقيا عام 2013.



يُذكر أن الأهلي انفرد حاليا بصدارة الدوري بعد تحقيق العلامة الكاملة في أربع مباريات (12 نقطة)، بينما ظل الزمالك في المركز الثالث بعد تجمد رصيده عند 10 نقاط من خمس مباريات.



