وزيرة البيئة تكشف أسباب أزمة الانبعاثات والاختناقات بمصنع كيما أسوان

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هناك وحدة إنتاج حمض النيتريك موجودة فى مصنع كيما، وهذه الوحدة يتم الضخ بها كمية معينة من الأكسجين لكي يتم تزويد احتراق الأمونيا وتمتص أكاسيد النيتروجين.





وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الذي حدث هو خلل فى عملية الضخ الخاصة بالأكسجين فزادت كمية الانبعاثات.





وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هناك شيئين حدثا اليوم كانا سببين فى الانبعاثات، مشيرة إلى الجزء الأول هو قلة نسبة الأكسجين الذى تم ضخه، وثانيا تغيير اتجاه الرياح.





وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة اتخذت إجراءات ضد تلك الانبعاثات سواء لحظيا أو مستقبليا لمنع حدوثها، مضيفة أن أول تلك الإجراءات هى أن وزير قطاع الأعمال العام قام بالتنسيق مع وزارة البيئة لغلق هذه الوحدة نهائيا فى الوقت الحالى.



