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مرأة

لوجبة خفيفة.. طريقة عمل سلطة حلوم مشوية

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:54 ص
طريقة عمل سلطة حلوم
طريقة عمل سلطة حلوم مشوية
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هاجر هانئ
سلطة حلوم مشوية من الأطباق الجانبية الشهية والخفيفة التى يمكنك إعدادها وتحضيرها فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا.

مقادير سلطة حلوم مشوية :

2 كوب سبانخ بيبي 
جرجير 
رمان 
صنوبر 
طماطم مجففة 
طماطم مكعبات
جبنة حلوم مكعبات
زيت زيتون 
خل بلسمي 
ملح 
فلفل أسود 

طريقة تحضير سلطة حلوم مشوية :

* تشوى مكعبات الجبنة على شواية مدهونة بالزيت
* في طبق التقديم توضع السبانخ مع الجرجير والطماطم المكعبات وعليها الطماطم المجففة
* يضاف إليها الصنوبر وقطع الجبنة المشوية
* لعمل الصوص يخلط الخل البلسمي مع زيت الزيتون وملح وفلفل
* يصب الخليط على السلطة
* تقدم مباشرة
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