جانتس يكتسح نتنياهو فى استطلاعات الرأي

أظهر استطلاع للرأي نشرته المواقع العبرية صباح اليوم الثلاثاء، أنه حال إجراء انتخابات ثالثة في إسرائيل فإن الفجوة بين تحالف "كاحوال لافان" بزعامة بيني جانتس وحزب الليكود سوف تتسع بواقع 37 مقعدا للأول مقابل 30 مقعدا للثاني.





ووفقا لنتائج الاستطلاع فإن شكل الكتل والتحالفات لن يتغير ما يعني أن بنيامين نتنياهو وبيني جانتس سيواجهان مشكلة في تشكيل حكومة فلا تزال الكتلة اليمينية تضم 55 مقعدًا، وكتلة يسار الوسط التي تضم 58 مقعدًا ، وإسرائيل بيتنا، برئاسة أفيجدور ليبرمان ، تتألف من سبعة مقاعد.





وأشارت استطلاع الرأي إلى أنه إذا أجريت انتخابات اليوم، فان النتائج ستكون على النحو التالي:

كاحوال لافان: 37 مقعدا

الليكود: 30 مقعدا

القائمة العربية المشتركة: 12 مقعدا

شاس: 8

يهوداة هتوارة: 7

يسرائيل بيتنا: 7

اليمين الجديد: 6

العمل: 5

الاتحاد الجديد: 4

المعسكر الديمقراطي: 4

وفي حال اجريت انتخابات داخلية لحزب الليكود فإن النتائج كالآتي:

89٪ بنيامين نتنياهو

5٪ نير بركات

4 ٪ جدعون ساعر

2 ٪ لا يعرفون





وأما سؤال إذا كان من المناسب لنتنياهو الاستمرار في منصبه على الرغم من لوائح الاتهام المرفوعة ضده، فيرى 56 ٪ أنه من غير المناسب أن يواصل نتنياهو رئيسا للحكومة و 37 ٪ يفضلون بقائه.





وأما سؤال إذا ذهبت إسرائيل إلى الانتخابات الثالثة ، فمن برأيك المسؤول عن ذلك..فجاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:

42٪ بنيامين نتنياهو

35 ٪ أفيجدور ليبرمان

5 ٪ يائير لابيد

4 ٪ بيني جانتس