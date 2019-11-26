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أخبار العالم

مصرع شخص وإصابة 70 آخرين في زلزال بقوة 6.4 درجة في ألبانيا

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:13 ص
زلزال
زلزال
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أ ش أ
لقي شخص مصرعه وأصيب 70 آخرون في زلزال بقوة 4ر6 درجة وقع على بعد 10 كيلومترات باتجاه الشمال الغربي من مدينة شيجاك في ألبانيا.

وذكرت صحيفة "البانيان ديلي نيوز" الألبانية على موقعها الإلكتروني - نقلا عن بيان للحكومة الألبانية - أن مئات الأشخاص تضرروا من الزلزال وانهارت عدة مبان سكنية ومحلات تجارية، لافتة إلى أن عمليات الإنقاذ بدأت في العديد المناطق للبحث عن أحياء تحت الأنقاض.

في هذا الصدد، أشار مركز المسح الجيولوجي الأمريكي إلى أن مركز الزلزال يقع على بعد 30 كيلومترا شمال غرب العاصمة تيرانا، وعلى عمق 20 كيلومترا.

وأفادت وزارة الدفاع الألبانية بمقتل شخص بمدينة كوربين التي تبعد مسافة 50 كيلومترا شمال العاصمة تيرانا عقب قفزه من شرفة منزله خشية انهياره، بينما لقى شخص آخر مصرعه إثر انهيار مبنى في مدينة دوريس التي تبعد مسافة 33 كيلومترا غرب العاصمة.
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