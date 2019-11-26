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تعليم

بعد أزمة الطفل المعجزة.. جامعة القاهرة تنشئ وحدة للأطفال الموهوبين

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:44 ص
الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تعتزم إنشاء وحدة متخصصة لاكتشاف الموهوبين من أطفال المدارس ورعايتهم في بيئة علمية متميزة حتى نقدم لمصر النوابغ المؤهلين في كل المجالات، خاصة أن مصر مليئة بالمواهب التي تحتاج للاكتشاف والرعاية.

ويأتي ذلك على خلفية أزمة الطفل المعجزة بعد قيام الدكتور هاني الحسيني، أستاذ الرياضيات بكلية العلوم، بنشر تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقال فيها إن أمن الجامعة منع طفلا عمره 13 سنة، المعروف بـ"الطفل المعجزة" وأسرته، من دخول الحرم الجامعي بعد أن رفضت جهة أمنية دخولهم لأسباب غير معروفة، على حد قوله.

وصرح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بأنه فور علمه بعد عودته من مؤتمر "قمة المعرفة" بدبي، بحالة "الطفل المعجزة" المتميز في الرياضيات قرّر تبنيه علميًا في الرياضيات بعد قياس قدراته بشكل علمي دقيق، ووضع برنامج خاص للارتقاء بقدراته

ونوه الدكتور الخشت إلى أن الجامعة سوف تقوم برعاية الطفل رعاية كاملة وتتكفل بكافة النفقات والمصاريف حتى يكمل الطفل تعليمه، مؤكدًا أن الجامعة تتبنى الموهوبين والمبدعين.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة قد اختتمت في سبتمبر الماضي، الدورة الخامسة من برنامج جامعة الطفل بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، والذي استمرت فعالياته على مدار أسبوعين، استضافت خلالهما الجامعة نحو 400 طفل وطفلة لممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والترفيهية بجانب الأنشطة الابتكارية والتفاعلية والتي يتعرفون من خلالها على موضوعات مهمة مثل أهمية المياه وكيفية المحافظة عليها، والطاقة، وعلم المصريات وموضوعات أخرى تنمي روح الابتكار والإبداع لديهم.
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