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اقتصاد

المهندس محمد هلال يتولى مهام نائب رئيس المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:35 م
هيئة المجتمعات العمرانية
هيئة المجتمعات العمرانية
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آمنة عبد العظيم
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا وزاريًا بتولي المهندس محمد أنور سيد هلال، القيام بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع الشئون التجارية والعقارية، وذلك اعتبارًا من ۲۰۱۹/۱۲/۱.

كما أصدر الدكتور عاصم الجزار قرارًا وزاريًا، بتولي المهندس طارق السباعي، الإشراف على بعض أجهزة المدن الجديدة بقطاع غرب (برج العرب الجديدة - حماية أملاك الهيئة - القرى السياحية)، ويكون مقر عمله بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك اعتبارًا من ۲۰۱۹/۱۲/۱.
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