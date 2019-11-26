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أخبار البلد

بقيمة 307 ملايين جنيه.. إنشاء محطة محولات العوينات الجديدة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 12:38 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
وقعت اليوم المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقد مشروع إنشاء محطة محولات العوينات الجديدة، وذلك مع الاتحاد المكون من شركة Hyosung وشركة TBEA HENGYANG Transformer وشركة TBEA ZONFA high voltage switchgear.

وأوضحت صباح مشالى أن العقد يتضمن تنفيذ مشروع إنشاء محطة محولات العوينات الجديدة جهد220 / 66 / 22 ك . ف. سعة ( 2× 175+2x40) م.ف.أ من النوع المعزول بالغاز(GIS) بنظام تسليم مفتاح. وأشارت إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قد قامت بسرعة إنهاء إجراءات الطرح والتعاقد فى وقت قياسى لتنفيذ المشروع.

وأضافت أن القيمة الإجمالية للعقد تبلغ حوالى 307 ملايين جنيه مصرى ، يتم تمويلها من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بمدة التنفيذ تصل إلى حوالى (12) شهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد.

وتأتى تلك الجهود تأكيدًا للجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكة نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية وذلك ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة للمواطنين.
بقيمة 307 ملايين جنيه.. إنشاء محطة محولات العوينات الجديدة
بقيمة 307 ملايين جنيه.. إنشاء محطة محولات العوينات الجديدة
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