مجلس جامعة القاهرة يقر ترشيح 25 أكاديميًا وشخصية عامة لجوائز الدولة لعام 2025

أقر مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، ترشيحات مجلس الجوائز بالجامعة لجوائز الدولة لعام 2025 سواء التي تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أو المجلس الأعلى للثقافة، بأنواعها، والتي تتضمن "النيل والتقديرية في مجالات العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة والفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وكذلك جوائز الرواد وجائزة المرأة التقديرية"، وبلغ عدد المرشحين 25 مرشحا لمختلف الجوائز.

وفي جوائز المجلس الأعلى للثقافة، وفي جائزة النيل للمبدعين المصريين أقر مجلس جامعة القاهرة ترشيح كل من الفنان فاروق عبد العزيز حسني وزير الثقافة الأسبق للجائزlة في مجال الفنون، والدكتور عبد الله عبد الفتاح التطاوي الأستاذ بكلية الآداب للجائزة في مجال الآداب، والدكتور عبد الستار عبد الحق الحلوجي الأستاذ بكلية الآداب للجائزة في مجال العلوم الاجتماعية.

وفي جائزة النيل للمبدعين العرب، أقر مجلس الجامعة ترشيح الأديب والشاعر خليفة الوقيان في مجال الآداب.

وفي الجوائز التقديرية، اقر المجلس ترشيح كل من المخرج المسرحي الفنان محمد محمود محمد صبحي في مجال الفنون، والدكتور جمال عبد السميع مصطفي الشاذلي الأستاذ بكلية الآداب في مجال الآداب، والدكتورة ليلي محمد عبد المجيد ابراهيم الأستاذ بكلية الإعلام في مجال الإعلام.

وفي جوائز أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وفي جائزة النيل، أقر مجلس جامعة القاهرة ترشيح كل من: الدكتور عصام عبد الحميد عبد الستار مصطفي الأستاذ بكلية الصيدلة للجائزة في مجال العلوم، والدكتورة ريهام رشاد محمد علي الأستاذ بكلية العلوم للجائزة في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة.

وبالنسبة لجوائز الدولة التقديرية في العلوم، أقر مجلس الجامعة ترشيح كل من: الدكتور طارق عبد الموجود عبد المطلب موسي الأستاذ بكلية العلوم في مجال العلوم الأساسية، والدكتور أحمد كامل أحمد حجازي الأستاذ بكلية العلوم في مجال العلوم الزراعية، والدكتورة سهام صلاح الدين أحمد الهواري الأستاذ بكلية الصيدلة في مجال العلوم الطبية، والدكتورة إيمان صلاح الدين عثمان المحلاوي الأستاذ بكلية الهندسة في مجال العلوم الهندسية.

وبالنسبة لجوائز الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة، أقر مجلس الجامعة ترشيح كل من: الدكتور أحمد جلال حلمي عبده الأستاذ بكلية العلوم في مجال العلوم الأساسية، والدكتور أحمد محمود مصطفي أبو العينين الأستاذ بكلية الزراعة في مجال العلوم الزراعية، والدكتور فؤاد عبد المنعم عبد الله الأستاذ بكلية الطب في مجال العلوم الطبية، والدكتور سعيد رزق جريس داود الأستاذ بكلية الهندسة في مجال العلوم الهندسية.

وفي جوائز الرواد، أقر مجلس الجامعة، ترشيح كل من: الدكتورة خديجة محمد جعفر الأستاذ بكلية العلوم في مجال العلوم الأساسية، والدكتور صبحي محمد محسن علي الأستاذ بكلية الزراعة في مجال العلوم الزراعية، والدكتورة مديحة محمود خطاب الأستاذ بكلية الطب في مجال العلوم الطبية، والدكتور أحمد محمود عثمان درويش الأستاذ بكلية الهندسة في مجال العلوم الهندسية.

وفي جائزة المرأة التقديرية، أقر مجلس الجامعة ترشيح كل من: الدكتورة فاطمة سمير علي طلبة الأستاذ بكلية الزراعة في مجال الزراعة والعلوم الغذائية، والدكتورة سحر محمود عبد الخالق منصور الأستاذ بكلية الطب في مجال الصحة والعلوم الصيدلية، والدكتورة راندا محمد أحمد عبد الكريم الأستاذ بكلية الهندسة في مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية، والدكتورة هالة حلمي السعيد يونس الأستاذ بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية في مجال العلوم الإجتماعية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، أن مجلس الجوائز بجامعة القاهرة ملتزم بمعايير وضوابط دثيقة وصارمة في اختيار المرشحين لجوائز الدولة، لافتًا إلى أن الجامعة تمتلك رصيدًا ثريًا من القامات العلمية الجديرة بالترشيح، غير أن الالتزام بلوائح جوائز الدولة يقتضي الاكتفاء بمرشح واحد فقط عن كل جائزة، عقب مفاضلة دقيقة وموضوعية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن اجتماع مجلس الجوائز بالجامعة استعرض السيرة العلمية والعملية لمرشحي كليات الجامعة لنيل جوائز الدولة في ضوء المعايير التي أقرها مجلس الجوائز يالجامعة، ومشاركات المرشح على مختلف المستويات محليا وإقليميا ودوليا، وكذلك الضوابط وشروط الترشيح التي أقرتها أكاديمية البحث العلمي للعلوم والتكنولوجيا والمجلس الأعلى للثقافة لنيل جوائزهما.