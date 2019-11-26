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شاهد| السيسي يحذر من شائعات فيسبوك ضد منظومة التأمين الصحي الشامل

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:06 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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آيات أحمد
حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من الشائعات التي يتم تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ضد منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدًا أن هناك أشخاصا يسيئون للأمر قبل أن يتم إطلاق المشروع، موضحًا أن أي نقاط ضعف ستظهر في البداية سيتم التعامل معها فورًا.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي:"يجب علينا التكاتف لنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل..كلنا مع بعض وننجح مع بعض، لافتًا إلى أنه من الممكن أن تظل أسرة لسنوات لا تحتاج علاجا ولكن فى وقت معين من الممكن يحتاج مريض فى الأسرة لمئات الآلاف لعلاجه، لذلك فإن منظومة التأمين الصحى منظومة تكافلية".

وأضاف الرئيس السيسي،في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية في بورسعيد وشمال سيناء، أن المنظومة تعتمد على دفع الغنى والفقير للاشتراك بمنظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرًا إلى أن الدولة ستتحمل المصروفات والتكاليف عن غير القادرين.

وتابع أن التأمين الصحى أساس نجاحه هو التضامن، مؤكدًا أن الدولة مصرة وملتزمة بتحمل مسئولياتها ويجب على المواطنين التعاون وتحمل مسئولياتهم لنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل.

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