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رياضة

سنحتكم لـ VAR أو DNA .. محسن صالح يكشف تفاصيل الأزمة عقب تتويج المنتخب الأوليمبي بـ أمم أفريقيا

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:30 م
المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي لكرة القدم
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ياسمين تيسير
كشف محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عن تفاصيل وجود أزمة عقب تتويج المنتخب الأوليمبي بـ أمم أفريقيا تحت سن 23 عاما والتأهل لـ أولمبياد طوكيو. 

وكتب محسن صالح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :" نقاش خفي حول أبوّة البطولة الأفريقية للشباب بين الجنايني ولجنته وأبو ريده وفرقته. أيهما الأب الشرعي. من اختار الجهاز وسط اعتراضات كثيره أم من سانده وأوقف له الدوري مدة طويلة.

وأضاف محسن صالح": "يبدو أننا سنحتكم الي ال(VAR) وإجراء تحليل (DNA) لإثبات بنوة الفريق لتحديد من له حق السفر إلى طوكيو للانتفاع!"

وحقق منتخب أوليمبي الفراعنة بقيادة شوقي غريب الفوز على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1 وتوج باللقب الأول لبطولة أمم إفريقيا بعدما نجح فى حجز تذكرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

يذكر أنه فى شهر يناير عام 2018 قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة المهندس هاني أبو ريدة تعيين شوقي غريب المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول مديرًا فنيًا للمنتخب الأولمبي نظير راتب شهري 150 ألف جنيه.
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