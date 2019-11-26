نتائج الجولة السادسة من دوري القسم الثاني بالصعيد.. فوز بني سويف والألومنيوم

انتهت منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد، والتي شهدت فوز فريق بني سويف علي منافسه الإعلاميين، بنتيجة هدفين مقابل هدف



وجاءت باقي النتائج كالتالي :



بني سويف 2-1 الإعلاميين

الألومنيوم 1-0 بترول أسيوط

التليفونات 1-0 شبان قنا

سوهاج 1-0 الفيوم





وكان فريق المنيا قد حقق الفوز امس علي منافسه ديروط بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة .



ويلعب فريق البنك الأهلي أمام طهطا غدا الأربعاء بسبب انشغال نادي طهطا بالجمعية العمومية كما ورد في خطاب اتحاد الكرة.