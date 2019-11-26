ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نتائج الجولة السادسة من دوري القسم الثاني بالصعيد.. فوز بني سويف والألومنيوم

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 05:05 م
الالومنيوم - أرشيفية
الالومنيوم - أرشيفية
Advertisements
عبدالله هشام - رباب الهواري
انتهت منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد، والتي شهدت فوز فريق بني سويف علي منافسه الإعلاميين، بنتيجة هدفين مقابل هدف

وجاءت باقي النتائج كالتالي :

بني سويف 2-1 الإعلاميين
الألومنيوم 1-0 بترول أسيوط
التليفونات 1-0 شبان قنا
سوهاج 1-0 الفيوم


وكان فريق المنيا قد حقق الفوز امس علي منافسه ديروط بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة .

ويلعب فريق البنك الأهلي أمام طهطا غدا الأربعاء بسبب انشغال نادي طهطا بالجمعية العمومية كما ورد في خطاب اتحاد الكرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لقاءات قوية بدوري القسم الثاني بالصعيد.. الألومنيوم أمام بني سويف.. المنيا يواجه أسيوط

نتائج الشوط الأول من دوري القسم الثاني بالصعيد

نتائج مباريات الصعيد بالقسم الثاني .. فوز الألومنيوم على بني سويف

مواجهات شرسة في القسم الثاني.. أسيوط أمام بني سويف.. قنا يواجه الفيوم

نتائج الشوط الأول من الجولة الخامسة لـ صعيد القسم الثاني

خناقة شوارع في القسم الثاني بين البنك الأهلي والألومنيوم .. فيديو

ترشيحاتنا

منعه الأمن من الدخول ورئيس الجامعة تبناه.. التفاصيل الكاملة لواقعة الطفل المعجزة بجامعة القاهرة

الأحمر يصل تونس.. موعد مباراة الأهلى والنجم الساحلى والقنوات الناقلة

عيد ميلاد الجان.. 5 أسباب جعلت ظافر العابدين فارس أحلام الفتيات

تكليف عاجل من الرئيس السيسي بشأن حالة فريال محمد.. صور

لأول مرة.. شيرين سيف النصر تكشف حقيقة الصور المتداولة لها بوزن زائد.. خاص

الكشف عن اسم خليفة الحريري بعد رفضه تشكيل حكومة لبنانية جديدة

AdvertisementS

فتى الزمالك المدلل .. القصة الكاملة لـ خناقة مرتضى منصور وطارق حامد

طارق حامد يرد على رئيس الزمالك بشأن الهروب من مواجهة إنبي

الأزمة تشتعل .. أول رد فعل من الكاف تجاه رفض الزمالك خوض مباراة السوبر

عقوبات مغلظة من الكاف ضد الزمالك بعد رفض خوض السوبر الأفريقي في قطر.. تعرف عليها

عيش وملح.. جلسة جديدة بين مرتضى منصور وتركي آل الشيخ .. تفاصيل

سنعاقب كل متمارض.. مرتضى منصور يفتح النار على طارق حامد

بندق يرد على مرتضى منصور.. خالد الغندور يكشف حقيقة رفضه العمل فى قناة الزمالك

مرتضى منصور يكشف سر رفض خالد الغندور الظهور إعلاميا

كلوب يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

يرغب في الانضمام لـ الأهلي.. وكيل النني يوجه رسالة لـ جماهير الكرة المصرية

سنحتكم لـ VAR أو DNA .. محسن صالح يكشف تفاصيل الأزمة عقب تتويج المنتخب الأوليمبي بـ أمم أفريقيا

بعد الهزيمة من إنبي.. كريم شحاتة يكشف مخطط هروب لاعبي الزمالك من مواجهة مازيمبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شجار بين شاب عشريني وشقيقته ينتهي في قسم الشرطة.. شاهد

عيد ميلاد الجان.. 5 أسباب جعلت ظافر العابدين فارس أحلام الفتيات

الحظ السيئ للجميلات.. 5 أمراض تصيب النساء أكثر من الرجال