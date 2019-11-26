ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حاجات كتير بتتغير| متحدث بيراميدز السابق يدعم طارق حامد فى أزمته مع مرتضى منصور

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 05:08 م
طارق حامد
طارق حامد
Advertisements
عمرو الحلواني
تلقى طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسالة دعم كبيرة من احمد عفيفي المتحدث الرسمي السابق لنادي بيراميدز بعد أزمته الأخيرة مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء .

وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن هروب طارق حامد من مواجهة إنبي التى أقيمت بينهما أمس بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.

وأكد مرتضى منصور أن تمارض طارق حامد وإدعائه للإصابة وعدم خوض مباراة إنبي ما أدى إلى التأثر الشديد بغيابه وتلقى الهزيمة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف ، لأنه يعد واحدا من اللاعبين الأساسيين داخل الفريق الأبيض .

وكتب أحمد عفيفي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " قائلا:" المستوى عالي أو منخفض .. الفريق بيمر بأوقات جيدة او سيئة .. المدرب كبير او محدود .. ظروف النادي افضل او أسوأ.. حاجات كتير بتتغير الا مستوى الاخلاص والتضحية عند طارق حامد".

وسادت حالة كبيرة من الغضب على رئيس الزمالك بعد خسارة الفريق الأبيض أمس أمام إنبي وقرر وقف مستحقات جميع اللاعبين داخل الفريق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور يكشف كواليس تمرد طارق حامد وعبد الله جمعة قبل لقاء إنبي

أخبار الرياضة | مرتضى منصور يقتحم غرفة الحكام .. تمرد طارق حامد .. والأهلي يحلق في الصدارة وحيدا

أخبار الزمالك.. تمرد طارق حامد وعبد الله جمعة | مرتضى منصور يهين عمرو الجنايني

طارق حامد يرد على رئيس الزمالك بشأن الهروب من مواجهة إنبي

سنعاقب كل متمارض.. مرتضى منصور يفتح النار على طارق حامد

مرتضى منصور يطلق قذائفه: هنتاخد أسرى في قطر.. لن نلعب السوبر الأفريقي.. وتلقيت تهديدات بالقتل وخطف أولادي

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يكشف سر رفض خالد الغندور الظهور إعلاميا

مفاجأة .. زيت شهير يحل مشكلة الإمساك في دقائق لا تفوت معرفته

بندق يرد على مرتضى منصور.. خالد الغندور يكشف حقيقة رفضه العمل فى قناة الزمالك

مرتضى منصور يعلن موعد انطلاق قناة الزمالك.. ويكشف سر رفضه الظهور

بعثة الأهلي تصل تونس لمواجهة النجم الساحلي

بيان عاجل من تحالف دعم الشرعية بشأن أسرى ميليشيات الحوثي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شجار بين شاب عشريني وشقيقته ينتهي في قسم الشرطة.. شاهد

عيد ميلاد الجان.. 5 أسباب جعلت ظافر العابدين فارس أحلام الفتيات

الحظ السيئ للجميلات.. 5 أمراض تصيب النساء أكثر من الرجال