حاجات كتير بتتغير| متحدث بيراميدز السابق يدعم طارق حامد فى أزمته مع مرتضى منصور

تلقى طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسالة دعم كبيرة من احمد عفيفي المتحدث الرسمي السابق لنادي بيراميدز بعد أزمته الأخيرة مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء .



وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن هروب طارق حامد من مواجهة إنبي التى أقيمت بينهما أمس بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.



وأكد مرتضى منصور أن تمارض طارق حامد وإدعائه للإصابة وعدم خوض مباراة إنبي ما أدى إلى التأثر الشديد بغيابه وتلقى الهزيمة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف ، لأنه يعد واحدا من اللاعبين الأساسيين داخل الفريق الأبيض .



وكتب أحمد عفيفي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " قائلا:" المستوى عالي أو منخفض .. الفريق بيمر بأوقات جيدة او سيئة .. المدرب كبير او محدود .. ظروف النادي افضل او أسوأ.. حاجات كتير بتتغير الا مستوى الاخلاص والتضحية عند طارق حامد".



وسادت حالة كبيرة من الغضب على رئيس الزمالك بعد خسارة الفريق الأبيض أمس أمام إنبي وقرر وقف مستحقات جميع اللاعبين داخل الفريق.