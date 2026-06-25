ذكرى وفاة الشيخ محمود خليل.. تعرف على معلومات عن حياة إمام مسجد القبلتين

يحل علينا اليوم الموافق الـ 25 من يونيو ذكرى وفاة الشيخ محمود خليل القارئ، إمام مسجد القبلتين بالمملكة العربية السعودية وإمام الحرم النبوي السابق.

وفى السطور القادمة سوف نستعرض معلومات عنه.

الشيخ محمود خليل القارئ

هو إمام جامع القبلتين ومشارك في جامع قباء بالمدينة المنورة والمسجد النبوي ويحمل الجنسية السعودية.

نشأته وحياته

ولد الشيخ محمود خليل القارئ ونشأ في المدينة المنورة.

حفظه للقرآن

حفظ القرآن الكريم كاملًا في سن العاشرة من عمره، حصل على شهادات عالية في القرآن الكريم، وإجازة في القراءات السبع.

شهاداته

حصل على شهادة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية، بدأ تدريس كتاب الله تعالى وكان عمره 14 عامًا وأعلنت المملكة العربية السعودية عن وفاته صباح يوم السبت 25 من شهر يونيو عام 2022 ميلادي.

عمله

بدأ تدريس القرآن في عمر صغير وعمل كمعلم في مدارس تحفيظ القرآن بالمدينة المنورة، وأيضًا تدريسه بكلية المعلمين لمدة 8 سنوات، قدم الكثير من البرامج منها برنامج في ظلال القرآن لمدة 3 سنوات.

والد الشيخ محمود خليل القارئ

والد محمود القارئ هو الشيخ خليل القارئ إمام من أئمة الحرمين وأحد مؤسسي النهضة القرآنية الحديثة، ولد ونشأ في مظفر أباد الباكستانية ودرس في مدارس لاهور على يد الشيخ محمد سليمان، حفظ القرآن كاملًا ومن ثم التحق لدراسة القراءات على يد قراء باكستان، عمل قارئًا في إذاعة باكستانية في منطقة مظفر أباد، ورجع الشيخ خليل إلى بلده مكة المكرمة من أجل إكمال دراسته الجامعية، ودرس في عدة معاهد ومدارس خاصة في تحفيظ القرآن الكريم.

وفاة الشيخ محمود خليل القارئ

رحل الشيخ محمود خليل قارئ عن 47 عامًا، فهو من مواليد المدينة المنورة عام 1975 ميلادي، درس الشيخ محمود في مدارس المملكة وحفظ القرآن الكريم كاملًا وحصل على إجازة من والده، بالإضافة إلى شهادة إجازة في القراءات السبع.